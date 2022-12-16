参院選改革で専門委 「１票の格差」是正へ与野党
2022年12月16日16時25分
与野党各会派でつくる参院改革協議会（座長・世耕弘成自民党参院幹事長）は１６日、３回目の会合を国会内で開いた。参院選挙区の「１票の格差」是正に向け、選挙制度について各党の実務者が議論する専門委員会の設置を決めた。
参院選改革で専門委 「１票の格差」是正へ与野党
2022年12月16日16時25分
与野党各会派でつくる参院改革協議会（座長・世耕弘成自民党参院幹事長）は１６日、３回目の会合を国会内で開いた。参院選挙区の「１票の格差」是正に向け、選挙制度について各党の実務者が議論する専門委員会の設置を決めた。
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