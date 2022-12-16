セ・リーグ公示（１６日） プロ野球
2022年12月16日13時57分
【支配下選手登録】▽ＤｅＮＡ・笠原祥太郎投手▽中日・細川成也外野手
【同抹消】▽ＤｅＮＡ・細川成也外野手▽中日・笠原祥太郎投手（中日、ＤｅＮＡ間の契約譲渡）
セ・リーグ公示（１６日） プロ野球
2022年12月16日13時57分
【支配下選手登録】▽ＤｅＮＡ・笠原祥太郎投手▽中日・細川成也外野手
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