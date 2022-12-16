小型旅客船の隔壁水密化を検討 今年度中に結論―国交省
2022年12月16日12時33分
北海道・知床半島沖で２６人が乗った観光船「ＫＡＺＵ Ｉ（カズワン）」が沈没した事故について、運輸安全委員会が経過報告書を公表したことを受け、斉藤鉄夫国土交通相は１６日の記者会見で、小型旅客船の隔壁水密化を検討する「有識者らによる技術検討会」を設置すると明らかにした。今年度中に結論を出す方針。
小型旅客船の隔壁水密化を検討 今年度中に結論―国交省
2022年12月16日12時33分
北海道・知床半島沖で２６人が乗った観光船「ＫＡＺＵ Ｉ（カズワン）」が沈没した事故について、運輸安全委員会が経過報告書を公表したことを受け、斉藤鉄夫国土交通相は１６日の記者会見で、小型旅客船の隔壁水密化を検討する「有識者らによる技術検討会」を設置すると明らかにした。今年度中に結論を出す方針。
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