円相場、１３７円１７～１７銭 １６日正午現在
2022年12月16日12時08分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３７円１７～１７銭と、前日（１３５円８５～８５銭）に比べ１円３２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１３７円１７～１７銭 １６日正午現在
2022年12月16日12時08分
１６日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３７円１７～１７銭と、前日（１３５円８５～８５銭）に比べ１円３２銭の円安・ドル高となった。
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