ヘーゼルナッツ香るチョコ菓子 ブルボン
2022年12月16日10時46分
ブルボンは、ナッツの香りが引き立つチョコレート菓子「贅沢（ぜいたく）ナッツのアルフォートミニチョコレートヘーゼルナッツ」を期間限定で発売。ビスケットとチョコの両方にヘーゼルナッツペーストを配合。ビスケットの食感やチョコの滑らかな口溶けとともに、ヘーゼルナッツの濃厚で風味豊かな味わいが楽しめる。１２個入りで、店頭参考価格は１７３円前後。
ヘーゼルナッツ香るチョコ菓子 ブルボン
2022年12月16日10時46分
ブルボンは、ナッツの香りが引き立つチョコレート菓子「贅沢（ぜいたく）ナッツのアルフォートミニチョコレートヘーゼルナッツ」を期間限定で発売。ビスケットとチョコの両方にヘーゼルナッツペーストを配合。ビスケットの食感やチョコの滑らかな口溶けとともに、ヘーゼルナッツの濃厚で風味豊かな味わいが楽しめる。１２個入りで、店頭参考価格は１７３円前後。
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