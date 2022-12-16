栃木、群馬、埼玉で震度３
2022年12月16日09時40分
１６日午前９時２５分ごろ、茨城県南部を震源とする地震があり、栃木県栃木市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約８０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝栃木県栃木市、群馬県板倉町、埼玉県行田市
震度２＝宇都宮市、前橋市、埼玉県熊谷市。
栃木、群馬、埼玉で震度３
2022年12月16日09時40分
１６日午前９時２５分ごろ、茨城県南部を震源とする地震があり、栃木県栃木市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約８０キロ、地震の規模（マグニチュード）は４．２と推定される。主な各地の震度は次の通り。
震度３＝栃木県栃木市、群馬県板倉町、埼玉県行田市
震度２＝宇都宮市、前橋市、埼玉県熊谷市。
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