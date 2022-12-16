首相動静（１２月１６日）
2022年12月16日08時07分
午前８時現在、公邸。
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首相動静（１２月１６日）(12/16 08:07)
北朝鮮人権決議を採択 拉致非難、１８年連続―国連総会(12/16 08:05)
「宗教２世」虐待への対応明記 児童相談所の体制強化―政府(12/16 07:10)
防衛増税、実施時期先送り 岸田首相、政権運営に火種残す(12/16 07:06)
防衛財源、確保できず 「増税時期」明示回避で―自公税調(12/16 07:05)
首相動静（１２月１５日）(12/15 22:04)
法人増税、４～４．５％ 復興所得税１％、防衛転用―たばこ含め「２４年以降適切に」・自公税調(12/15 21:23)
貯蓄から投資へＮＩＳＡ拡充 税制改正大綱、１６日決定(12/15 21:03)
林外相と事務次官が給与返納 給与システム不備で―外務省(12/15 18:56)
防衛財源扱い、宮沢会長に一任 自民税調(12/15 17:31)
岸田首相継続「再来年９月まで」３割 「早く辞めて」２割強―時事世論調査(12/15 17:09)
防衛費増額、賛否が拮抗 財源確保策、「増税」は２２．２％―時事世論調査(12/15 17:09)
内閣支持微増２９．２％ 不支持、４カ月連続で上回る―救済新法「さらに厳しく」５９．４％・時事世論調査(12/15 17:08)
岸田首相、福岡産柿で栄養補給(12/15 16:50)
公明、政治倫理規範を改訂(12/15 16:10)
二階派、単独第４派閥に 自民(12/15 14:44)
マイナカード本人確認、郵便局で 通常国会に法案―松本総務相(12/15 12:47)
山梨知事選で現職推薦 公明(12/15 12:19)
「実際の発言と異なった」 自民の首相発言訂正で―松野官房長官(12/15 12:03)
防衛増税、容認派巻き返しも 反対派、復興財源活用に懸念―自民(12/15 07:08)
復興所得税、半分を新税に 法人・たばこも増税―防衛財源で自民税調方針(12/15 00:19)
加熱たばこ増税、１年目１円案 防衛財源、翌年さらに０．５円(12/14 22:40)
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「国民の責任」→「われわれの責任」 岸田首相発言、波紋受け自民が訂正(12/14 21:59)
「判断ミス回避に最善を」 台湾問題で―ＥＵインド太平洋特使(12/14 20:31)
フィリピン大統領、来年２月来日へ(12/14 20:17)
軟弱地盤未着手、移設見通せず 土砂投入から４年―沖縄・辺野古(12/14 20:16)
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