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１６日の朝刊（都内最終版）☆１

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１６日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年12月16日07時03分

【１面トップ】
〔朝日〕防衛財源　裏付け先送り　与党税調　増税時期示さず
〔毎日〕防衛増税　与党合意　時期明示せず　所得に新目的税
〔読売〕７５歳以上の４割負担増　医療保険改革案　現役世代支援　厚労省審議会了承
〔日経〕米利上げ幅０．５％に縮小　景気・インフレ両にらみ　到達金利５．１％に上げ
〔産経〕防衛費増　法人税４～４．５％上げ　きょう税制改正大綱決定　詳細決着、来年に先送り
〔東京〕「戦争ではなく平和の準備を」　平和構想提言会議　安保３文書改定　対案公表
【他の１面独自記事】
◆日本の防衛力強化　「賛成」日本６８％　米６５％　本社・ギャラップ共同世論調査（読売）
【共通ニュース】
◆欧州中銀０．５％利上げ　上げ幅縮小　資産圧縮来春開始▽英中銀も０．５％
◆東芝買収へ１．２兆円融資　三井住友・みずほ銀など　国内連合に
◆都、太陽光パネル義務化　条例が成立　全国初　新築住宅２５年４月から
◆薗浦氏　過少記載認識　収支報告　秘書への指示は否定
◆陸自性加害　５人懲戒免職　うち３人、他の女性隊員にも
◆配管部材で　公取委　２社　計１．５億円課徴金
◆鳥インフル確認　１３７万羽殺処分へ　青森　過去最多
◆芥川賞、４人初候補　直木賞、３回目千早さんら（続）

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