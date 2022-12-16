【１面トップ】

〔朝日〕防衛財源 裏付け先送り 与党税調 増税時期示さず

〔毎日〕防衛増税 与党合意 時期明示せず 所得に新目的税

〔読売〕７５歳以上の４割負担増 医療保険改革案 現役世代支援 厚労省審議会了承

〔日経〕米利上げ幅０．５％に縮小 景気・インフレ両にらみ 到達金利５．１％に上げ

〔産経〕防衛費増 法人税４～４．５％上げ きょう税制改正大綱決定 詳細決着、来年に先送り

〔東京〕「戦争ではなく平和の準備を」 平和構想提言会議 安保３文書改定 対案公表

【他の１面独自記事】

◆日本の防衛力強化 「賛成」日本６８％ 米６５％ 本社・ギャラップ共同世論調査（読売）

【共通ニュース】

◆欧州中銀０．５％利上げ 上げ幅縮小 資産圧縮来春開始▽英中銀も０．５％

◆東芝買収へ１．２兆円融資 三井住友・みずほ銀など 国内連合に

◆都、太陽光パネル義務化 条例が成立 全国初 新築住宅２５年４月から

◆薗浦氏 過少記載認識 収支報告 秘書への指示は否定

◆陸自性加害 ５人懲戒免職 うち３人、他の女性隊員にも

◆配管部材でカ ル テ ル 公取委 ２社 計１．５億円課徴金

◆鳥インフル確認 １３７万羽殺処分へ 青森 過去最多

◆芥川賞、４人初候補 直木賞、３回目千早さんら（続）