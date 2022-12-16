１６日の朝刊（都内最終版）☆１
2022年12月16日07時03分
【１面トップ】
〔朝日〕防衛財源 裏付け先送り 与党税調 増税時期示さず
〔毎日〕防衛増税 与党合意 時期明示せず 所得に新目的税
〔読売〕７５歳以上の４割負担増 医療保険改革案 現役世代支援 厚労省審議会了承
〔日経〕米利上げ幅０．５％に縮小 景気・インフレ両にらみ 到達金利５．１％に上げ
〔産経〕防衛費増 法人税４～４．５％上げ きょう税制改正大綱決定 詳細決着、来年に先送り
〔東京〕「戦争ではなく平和の準備を」 平和構想提言会議 安保３文書改定 対案公表
【他の１面独自記事】
◆日本の防衛力強化 「賛成」日本６８％ 米６５％ 本社・ギャラップ共同世論調査（読売）
【共通ニュース】
◆欧州中銀０．５％利上げ 上げ幅縮小 資産圧縮来春開始▽英中銀も０．５％
◆東芝買収へ１．２兆円融資 三井住友・みずほ銀など 国内連合に
◆都、太陽光パネル義務化 条例が成立 全国初 新築住宅２５年４月から
◆薗浦氏 過少記載認識 収支報告 秘書への指示は否定
◆陸自性加害 ５人懲戒免職 うち３人、他の女性隊員にも
◆配管部材でカルテル 公取委 ２社 計１．５億円課徴金
◆鳥インフル確認 １３７万羽殺処分へ 青森 過去最多
◆芥川賞、４人初候補 直木賞、３回目千早さんら（続）