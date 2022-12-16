富豪や副首相らに制裁 対ロ締め付けを強化―米
2022年12月16日05時36分
【ワシントン時事】米政府は１５日、ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領の側近で、新興財閥（オリガルヒ）のウラジーミル・ポターニン氏や、ベロウソフ第１副首相らを制裁対象に指定したと発表した。米国内資産を凍結する。
国務、財務両省が発表した。制裁対象となったのは、ポターニン氏やその妻子のほか、チェルニシェンコ副首相、モスクワ州知事ら政府高官とその家族で４０人を超える。
富豪や副首相らに制裁 対ロ締め付けを強化―米
2022年12月16日05時36分
【ワシントン時事】米政府は１５日、ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領の側近で、新興財閥（オリガルヒ）のウラジーミル・ポターニン氏や、ベロウソフ第１副首相らを制裁対象に指定したと発表した。米国内資産を凍結する。
国務、財務両省が発表した。制裁対象となったのは、ポターニン氏やその妻子のほか、チェルニシェンコ副首相、モスクワ州知事ら政府高官とその家族で４０人を超える。
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