【ストラスブールＡＦＰ時事】欧州連合（ＥＵ）欧州議会は１５日、カタール代表団を議会敷地内へ一時的に立ち入り禁止にすることを圧倒的賛成多数で決めた。カタールが絡む贈収賄疑惑の捜査が終わるまで出入りしないようカタールに求めている。