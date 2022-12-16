【ニューヨーク時事】１５日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げ局面が長引くとの警戒感から続落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比４０７．３５ドル安の３万３５５９．００ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１９０．７０ポイント安の１万０９８０．１９。