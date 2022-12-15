【ニューヨーク時事】１５日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、積極的な米金融引き締め観測の強まりを受け、１ドル＝１３６円台半ば付近に下落している。午前９時現在は１３６円４０～５０銭と、前日午後５時比９７銭の円安・ドル高。