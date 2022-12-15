欧州中銀、０．５％利上げ
2022年12月15日22時23分
【ロンドン時事】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は１５日の定例理事会で、政策金利を０．５％引き上げることを決めた。７月の会合以降、利上げは４回連続。ただ、景気後退リスクが高まっていることから、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）に追随し、利上げ幅を前回の０．７５％から縮小した。
欧州中銀、０．５％利上げ
2022年12月15日22時23分
【ロンドン時事】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は１５日の定例理事会で、政策金利を０．５％引き上げることを決めた。７月の会合以降、利上げは４回連続。ただ、景気後退リスクが高まっていることから、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）に追随し、利上げ幅を前回の０．７５％から縮小した。
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