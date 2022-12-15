【ロンドン時事】英イングランド銀行（中央銀行）は１５日、政策金利を３．０％から３．５％に引き上げると発表した。前日まで開いた金融政策委員会で決めた。利上げは昨年１２月の会合以降９回連続。ただ、大幅な引き締めによる景気悪化を懸念し、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）と同様、利上げ幅は前回の０．７５％から０．５％に圧縮した。