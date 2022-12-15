【ロンドン時事】１５日午前のロンドン外国為替市場では、米国の利上げが長期化し、日米金利差が拡大するとの見方から円売り・ドル買いが進み、円相場は１ドル＝１３６円台半ばに下落した。正午現在は１３６円５０～６０銭と、前日午後４時比１円７０銭の大幅な円安・ドル高。



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対ユーロは１ユーロ＝１４５円００～１０銭と、１円４５銭の円安・ユーロ高。