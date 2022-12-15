海上自衛隊の最新型護衛艦「のしろ」が１５日就役し、引き渡し式が長崎市の三菱重工業長崎造船所で行われた。海自は艦内装備を初めて報道陣に公開した。のしろは「ＦＦＭ」と呼ばれる新型護衛艦の３番艦で、ステルス性の高い独特の外観と、海自の人員不足に対応し、従来の半分以下の約９０人での運航が可能な「省人化」が特徴。計２２隻の建造が予定されている。