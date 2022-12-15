関天元が初防衛 囲碁・天元戦
2022年12月15日19時19分
囲碁の関航太郎天元（２１）に伊田篤史九段（２８）が挑戦する第４８期天元戦５番勝負の第５局が１５日、徳島市で打たれ、関天元が２８２手で黒番半目勝ちし、３勝２敗として初防衛を決めた。
日本棋院によると、七大タイトルの２１歳１８日での防衛は、芝野虎丸名人（２３）の王座防衛（２０２０年）を７日更新する最年少記録。関天元は規定により、１６日付で九段に昇段する。
関天元が初防衛 囲碁・天元戦
2022年12月15日19時19分
囲碁の関航太郎天元（２１）に伊田篤史九段（２８）が挑戦する第４８期天元戦５番勝負の第５局が１５日、徳島市で打たれ、関天元が２８２手で黒番半目勝ちし、３勝２敗として初防衛を決めた。
日本棋院によると、七大タイトルの２１歳１８日での防衛は、芝野虎丸名人（２３）の王座防衛（２０２０年）を７日更新する最年少記録。関天元は規定により、１６日付で九段に昇段する。
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