林外相と事務次官が給与返納 給与システム不備で―外務省
2022年12月15日18時56分
外務省は１５日、給与システムの不備で職員の深夜や休日の勤務手当が正しく支給されていなかった問題を受け、林芳正外相が給与１カ月分、森健良事務次官が俸給月額１０％（１カ月）を、それぞれ自主返納すると発表した。同日付で前人事課長を懲戒戒告とするなどの処分も決定した。
林外相と事務次官が給与返納 給与システム不備で―外務省
2022年12月15日18時56分
外務省は１５日、給与システムの不備で職員の深夜や休日の勤務手当が正しく支給されていなかった問題を受け、林芳正外相が給与１カ月分、森健良事務次官が俸給月額１０％（１カ月）を、それぞれ自主返納すると発表した。同日付で前人事課長を懲戒戒告とするなどの処分も決定した。
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