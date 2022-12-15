ＴＳＩ、ファッションのメタバース構築へ ブランドのデジタル体験提供
2022年12月15日18時49分
ＴＳＩホールディングス（ＨＤ）は１５日、中国電子商取引最大手アリババ傘下企業やゲーム開発の「ＪＰ ＧＡＭＥＳ」（東京）と提携し、ファッションのデジタル体験ができる仮想空間「メタバース」を構築すると発表した。主力ブランドのゴルフウエア「パーリーゲイツ」を中心に展開し、顧客サービスを充実させる。
ＴＳＩ、ファッションのメタバース構築へ ブランドのデジタル体…
2022年12月15日18時49分
ＴＳＩホールディングス（ＨＤ）は１５日、中国電子商取引最大手アリババ傘下企業やゲーム開発の「ＪＰ ＧＡＭＥＳ」（東京）と提携し、ファッションのデジタル体験ができる仮想空間「メタバース」を構築すると発表した。主力ブランドのゴルフウエア「パーリーゲイツ」を中心に展開し、顧客サービスを充実させる。
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