日清食品チルドが来年３月に値上げする「行列のできる店のラーメン こってり醤油 ２人前」（同社提供）

日清食品グループの日清食品チルド（東京）と日清食品冷凍（同）は１５日、それぞれチルド（冷蔵）麺製品１０６品目、冷凍麺製品４３品目を２０２３年３月から値上げすると発表した。原料や包装資材の高騰などが要因。

チルド麺では「行列のできる店のラーメン こってり醤油（しょうゆ）２人前」などが対象で、来年３月１日納品分から希望小売価格を約７～１７％値上げ。冷凍麺は「冷凍 日清中華 辣椒（ラージャオ）担々麺」などで、出荷価格を最大２０％引き上げる。