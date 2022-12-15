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冷蔵・冷凍麺値上げ　来年３月、日清食品グループ２社

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冷蔵・冷凍麺値上げ　来年３月、日清食品グループ２社

2022年12月15日17時12分

日清食品チルドが来年３月に値上げする「行列のできる店のラーメン　こってり醤油　２人前」（同社提供）

日清食品チルドが来年３月に値上げする「行列のできる店のラーメン　こってり醤油　２人前」（同社提供）

  • 日清食品冷凍が来年３月に値上げする「冷凍　日清中華　辣椒担々麺」（同社提供）

　日清食品グループの日清食品チルド（東京）と日清食品冷凍（同）は１５日、それぞれチルド（冷蔵）麺製品１０６品目、冷凍麺製品４３品目を２０２３年３月から値上げすると発表した。原料や包装資材の高騰などが要因。
　チルド麺では「行列のできる店のラーメン　こってり醤油（しょうゆ）２人前」などが対象で、来年３月１日納品分から希望小売価格を約７～１７％値上げ。冷凍麺は「冷凍　日清中華　辣椒（ラージャオ）担々麺」などで、出荷価格を最大２０％引き上げる。

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