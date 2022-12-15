トヨタ、２３年１月の世界生産７０万台見込む 前年同月比プラスに
2022年12月15日16時56分
トヨタ自動車は１５日、２０２３年１月の世界生産台数が７０万台程度になる見通しだと発表した。半導体不足は依然解消していないが、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻だった前年同月の水準（約６３万台）は上回る見込み。
トヨタ、２３年１月の世界生産７０万台見込む 前年同…
2022年12月15日16時56分
トヨタ自動車は１５日、２０２３年１月の世界生産台数が７０万台程度になる見通しだと発表した。半導体不足は依然解消していないが、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻だった前年同月の水準（約６３万台）は上回る見込み。
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