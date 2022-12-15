新型コロナウイルスに感染して亡くなった人の遺体の搬送や葬儀に関する国の指針について、厚生労働省が制限を緩和する改定案をまとめたことが１５日、関係者の取材で分かった。通夜や葬儀は通常通り執り行うことを可能とし、遺体を収容する「納体袋」の使用を不要とすることなどが柱。同省は指針見直しに向け、関連する業界団体と調整を進めている。