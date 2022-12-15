公明党は１５日、所属議員らの不祥事が相次いだことを受け、ハラスメント防止や法令順守に向けた政治倫理規範を改訂した。対象を議員だけでなく秘書や職員にも拡大。その上で、新たに「国民の模範となるよう、高い倫理観をもって、自覚と責任感ある言動に徹し、法令や社会的ルールを順守する」などの文言を盛り込んだ。