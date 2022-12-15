太陽光義務化条例が成立 戸建て含め２５年度から、全国初―都議会
2022年12月15日15時23分
一定規模の新築住宅を供給するメーカーなどに、太陽光パネルの設置を義務付ける東京都の改正条例が１５日、都議会本会議で賛成多数で可決、成立した。戸建て住宅を含む義務化は全国初で、２０２５年度から施行する。３０年までに都内の温室効果ガス排出量を半減させる目標の達成に向け、再生可能エネルギーの導入を加速させる。
太陽光義務化条例が成立 戸建て含め２５年度から、全国初―都議…
2022年12月15日15時23分
一定規模の新築住宅を供給するメーカーなどに、太陽光パネルの設置を義務付ける東京都の改正条例が１５日、都議会本会議で賛成多数で可決、成立した。戸建て住宅を含む義務化は全国初で、２０２５年度から施行する。３０年までに都内の温室効果ガス排出量を半減させる目標の達成に向け、再生可能エネルギーの導入を加速させる。
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