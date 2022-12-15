１０４円安の２万８０５１円７０銭 １５日の平均株価
2022年12月15日15時17分
１５日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８０５１円７０銭と前日終値比１０４円５１銭安で終わった。出来高は概算で９億１３００万株。
１０４円安の２万８０５１円７０銭 １５日の平均株価
2022年12月15日15時17分
１５日の東京株式市場の日経平均株価は、２万８０５１円７０銭と前日終値比１０４円５１銭安で終わった。出来高は概算で９億１３００万株。
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