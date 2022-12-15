タガート、豪へ移籍 Ｊ１・Ｃ大阪
2022年12月15日14時29分
Ｊ１のＣ大阪は１５日、オーストラリア代表経験のあるＦＷアダム・タガート（２９）が、同国のパース・グローリーへ完全移籍すると発表した。昨季からＣ大阪でプレーし、今季はリーグ戦２０試合に出場し５得点だった。
タガート、豪へ移籍 Ｊ１・Ｃ大阪
2022年12月15日14時29分
Ｊ１のＣ大阪は１５日、オーストラリア代表経験のあるＦＷアダム・タガート（２９）が、同国のパース・グローリーへ完全移籍すると発表した。昨季からＣ大阪でプレーし、今季はリーグ戦２０試合に出場し５得点だった。
話題のニュース
スポーツ総合
ＮＨＬ試合結果（１４日）(12/15 15:17)
ＮＢＡ試合結果（１４日）(12/15 15:08)
堅守光ったフランス 初の無失点、増す安定感―Ｗ杯サッカー(12/15 14:42)
ジルー、決め切れず Ｗ杯サッカー・フランス(12/15 14:31)
タガート、豪へ移籍 Ｊ１・Ｃ大阪(12/15 14:29)
森の人的補償は張奕 プロ野球・西武(12/15 14:27)
決勝進出に歓喜 モロッコと健闘たたえる―Ｗ杯サッカー・フランス(12/15 13:36)
貫禄の王者フランス したたかに伏兵下す―Ｗ杯サッカー(12/15 12:46)
Ｆ東京の山下が加入 Ｊ１湘南(12/15 10:48)
大野、指導者転身も 第一線退く可能性―柔道(12/15 10:35)
川島、代表退く意向 「ここが一区切り」―サッカー日本代表(12/15 10:16)
コロムアニ、投入直後にゴール Ｗ杯サッカー・フランス(12/15 10:02)
王者相手に多くの見せ場 モロッコ、快進撃止まる―Ｗ杯サッカー(12/15 10:02)
主将サイス、無念の負傷交代 Ｗ杯サッカー・モロッコ(12/15 09:59)
グリーズマン、泥臭く 黒子に徹する前回エース―Ｗ杯サッカー・フランス(12/15 08:54)
Ｗ杯サッカー・談話(12/15 08:39)
小野ら決勝進出 Ｗ杯スノーボード(12/15 08:25)
警備員が転落事故で死亡 Ｗ杯サッカー(12/15 08:19)
大谷、低迷のチームで葛藤も 終盤は新球に挑戦―野球クローズアップ（２）(12/15 07:20)
体操の橋本、際立った勝負強さ 挑戦者の初心忘れず―２２スポーツ回顧（７）(12/15 07:19)
サッカーＷ杯第２１日の結果(12/15 07:06)
準決勝会場に遺影と記帳台 死去の報道関係者悼む―Ｗ杯サッカー(12/15 07:04)
フランス、効果的に得点 Ｗ杯サッカー・フランス―モロッコ(12/15 07:01)
仏、アルゼンチンと決勝 前回覇者、モロッコ下す―Ｗ杯サッカー(12/15 06:18)
アジア転籍後、初の１６強 豪州、競技力向上示す―Ｗ杯サッカー(12/15 06:01)
後半ロスタイムの得点減少 前回の２１点から１２点に―Ｗ杯サッカー１次リーグ(12/15 05:49)
難波、日本新で３位 女子８００メートル自由形―競泳世界短水路(12/14 21:08)
決勝にらむ青木と深沢 競泳世界短水路(12/14 20:48)
「憧れの人」超えて銅 難波、１５年ぶり日本新―競泳世界短水路(12/14 20:45)
ＤｅＮＡの佐野は１億７０００万円 プロ野球・契約更改(12/14 19:32)
会員限定