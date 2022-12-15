デンソーのロゴマーク

デンソーは１５日、投資家向けのオンライン経営戦略説明会で、２０３５年度に車の電動化、自動化など「ＣＡＳＥ」と呼ばれる分野の売上高を２１年度比７５％増の７兆円に拡大させる方針を明らかにした。電動化の影響でパワートレインなどエンジン関連の売り上げは３５年度に１兆円と半分近く減る見込みで、この減少分をＣＡＳＥ関連の強化で補いたい考えだ。