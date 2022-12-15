山梨知事選で現職推薦 公明
2022年12月15日12時19分
公明党は１５日、任期満了に伴う山梨県知事選（２０２３年１月２２日投開票）で、現職で再選を目指す長崎幸太郎氏（５４）の推薦を決めた。
山梨知事選で現職推薦 公明
2022年12月15日12時19分
公明党は１５日、任期満了に伴う山梨県知事選（２０２３年１月２２日投開票）で、現職で再選を目指す長崎幸太郎氏（５４）の推薦を決めた。
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