韓国ソウル--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- グローバルモバイルゲーム『PUCCA PUZZLE ADVENTURE』が間もなくリリースされる。

Pucca Puzzle Adventure, a new mobile puzzle game developed by TAKEONE COMPANY, opens for global pre-registration on the 27th (Graphic: Business Wire)