キユーピー、神戸工場のＣＯ２排出実質ゼロに 年３６８０トン削減
2022年12月15日11時36分
キユーピーは１５日、調味料の生産拠点である同社の神戸工場での二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を実質ゼロにすると発表した。関西電力から再生可能エネルギーのメニューでの電力供給を受けるほか、政府のＪ―クレジット制度を活用。年間約３６８０トンのＣＯ２削減が見込める。キユーピーグループの工場が排出実質ゼロになるのは初めてという。
キユーピー、神戸工場のＣＯ２排出実質ゼロに 年３６８０トン削…
2022年12月15日11時36分
キユーピーは１５日、調味料の生産拠点である同社の神戸工場での二酸化炭素（ＣＯ２）排出量を実質ゼロにすると発表した。関西電力から再生可能エネルギーのメニューでの電力供給を受けるほか、政府のＪ―クレジット制度を活用。年間約３６８０トンのＣＯ２削減が見込める。キユーピーグループの工場が排出実質ゼロになるのは初めてという。
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