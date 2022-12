米ミシガン州ゲールズバーグ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インテリジェント・パワー・マネジメント企業のイートンは本日、韓国の華城で行われた現代・起亜自動車(HKMC)の年次R&Dパートナーテックデーで、当社のブレークター(Breaktor®)回路保護技術が電化部門で「最優秀技術」に選ばれたと発表しました。

Eaton’s Breaktor circuit protection technology was named “Best Technology” in the Electrification category at the Hyundai-Kia Motors Corporation’s (HKMC) annual R&D Partners Tech Day. (Photo: Business Wire)