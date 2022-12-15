中国小売売上高、５．９％減 落ち込み拡大―１１月
2022年12月15日11時14分
【北京時事】中国国家統計局が１５日発表した１１月の小売売上高は前年同月比５．９％減少した。２カ月連続の前年割れで、落ち込み幅は前月の０．５％減から拡大し、６カ月ぶりの大きさとなった。
中国小売売上高、５．９％減 落ち込み拡大―１１月
2022年12月15日11時14分
【北京時事】中国国家統計局が１５日発表した１１月の小売売上高は前年同月比５．９％減少した。２カ月連続の前年割れで、落ち込み幅は前月の０．５％減から拡大し、６カ月ぶりの大きさとなった。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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