時事ドットコムニュース

>

朝刊・夕刊

>

１５日の朝刊（都内最終版）☆１

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

１５日の朝刊（都内最終版）☆１

2022年12月15日07時10分

【１面トップ】
〔朝日〕薗浦議員　事前報告認める　過少記載　説明一転、指示は否定
〔毎日〕法人税　たばこ税　復興所得税　防衛費財源　３税が軸　与党協議　２４年度以降　増税へ
〔読売〕新型コロナ　感染者の葬儀　制限緩和　厚労省方針　「納体袋」不要に　濃厚接触者も参列可
〔日経〕防衛費増額　３税財源に　法人・所得・たばこ税　自民税調幹部会が素案
〔産経〕記載額「聞いたが指示せず」　薗浦議員、聴取に説明　政治資金疑惑
〔東京〕個人負担増　首相発言と矛盾　防衛費増で所得増税　政府案　防衛目的税を創設
【共通ニュース】
◆子育て世帯　支援強化　社会保障改革案　高齢者　応分の負担
◆景況感４期連続悪化　日銀１２月短観　製造業、資源高で
◆２度目質問権を行使　旧統一教会に　民事裁判の報告要求
◆中国、全数把握を断念　「ゼロコロナ」事実上撤回
◆核融合でエネルギー獲得　米が初成功　実用化へ「進展」
◆三井住友銀頭取に福留氏　旧三井銀出身、海外に精通
◆スカイマーク　１５年以来の上場　経営破綻から復帰
◆留置場自殺　３署員書類送検　大阪府警　点検巡り虚偽報告疑い（続）

関連記事

新着

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

会員限定

【PR】只見線 全国高校生サミット
高校生プレゼン大会 視聴申込受付中！
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ