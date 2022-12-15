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〔朝日〕薗浦議員 事前報告認める 過少記載 説明一転、指示は否定

〔毎日〕法人税 たばこ税 復興所得税 防衛費財源 ３税が軸 与党協議 ２４年度以降 増税へ

〔読売〕新型コロナ 感染者の葬儀 制限緩和 厚労省方針 「納体袋」不要に 濃厚接触者も参列可

〔日経〕防衛費増額 ３税財源に 法人・所得・たばこ税 自民税調幹部会が素案

〔産経〕記載額「聞いたが指示せず」 薗浦議員、聴取に説明 政治資金疑惑

〔東京〕個人負担増 首相発言と矛盾 防衛費増で所得増税 政府案 防衛目的税を創設

【共通ニュース】

◆子育て世帯 支援強化 社会保障改革案 高齢者 応分の負担

◆景況感４期連続悪化 日銀１２月短観 製造業、資源高で

◆２度目質問権を行使 旧統一教会に 民事裁判の報告要求

◆中国、全数把握を断念 「ゼロコロナ」事実上撤回

◆核融合でエネルギー獲得 米が初成功 実用化へ「進展」

◆三井住友銀頭取に福留氏 旧三井銀出身、海外に精通

◆スカイマーク １５年以来の上場 経営破綻から復帰

◆留置場自殺 ３署員書類送検 大阪府警 点検巡り虚偽報告疑い（続）