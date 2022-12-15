米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
2022年12月15日06時59分
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策を決める最高意思決定機関。議長、副議長を含む理事と、全米１２地区の連邦準備銀行総裁が参加し、年８回開催する。今回の参加者は１９人で、このうち投票権を持つのは１２人。（時事）
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）
2022年12月15日06時59分
米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ） 米国の中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策を決める最高意思決定機関。議長、副議長を含む理事と、全米１２地区の連邦準備銀行総裁が参加し、年８回開催する。今回の参加者は１９人で、このうち投票権を持つのは１２人。（時事）
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時事ワード解説
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米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）(12/15 06:59)
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