円、１３５円近辺 ロンドン外為
2022年12月14日21時55分
【ロンドン時事】１４日午前のロンドン外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが強まる中、円相場は１ドル＝１３５円近辺で小動きとなった。正午現在は１３４円９０銭～１３５円００銭と、前日午後４時比２５銭の円高・ドル安。
円、１３５円近辺 ロンドン外為
2022年12月14日21時55分
【ロンドン時事】１４日午前のロンドン外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが強まる中、円相場は１ドル＝１３５円近辺で小動きとなった。正午現在は１３４円９０銭～１３５円００銭と、前日午後４時比２５銭の円高・ドル安。
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