加熱たばこ増税、１年目１円案 防衛財源、翌年さらに０．５円
2022年12月14日21時52分
防衛費増額の税財源候補の加熱式たばこを巡り、増税開始１年目に「１本１円相当」、翌年以降はさらに「０．５円相当」ずつ税率を引き上げる案が政府・与党内に浮上していることが１４日、分かった。２０２７年度までに総額１０００億円超の税収確保を想定している。与党は税率の調整を進め、１６日に決定する２３年度税制改正大綱への明記を目指す。
加熱たばこ増税、１年目１円案 防衛財源、翌年さらに０．５円
2022年12月14日21時52分
防衛費増額の税財源候補の加熱式たばこを巡り、増税開始１年目に「１本１円相当」、翌年以降はさらに「０．５円相当」ずつ税率を引き上げる案が政府・与党内に浮上していることが１４日、分かった。２０２７年度までに総額１０００億円超の税収確保を想定している。与党は税率の調整を進め、１６日に決定する２３年度税制改正大綱への明記を目指す。
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