加熱式たばこ

防衛費増額の税財源候補の加熱式たばこを巡り、増税開始１年目に「１本１円相当」、翌年以降はさらに「０．５円相当」ずつ税率を引き上げる案が政府・与党内に浮上していることが１４日、分かった。２０２７年度までに総額１０００億円超の税収確保を想定している。