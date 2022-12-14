円、１３５円台前半 ロンドン外為
2022年12月14日18時12分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが強まる中、円相場は１ドル＝１３５円台前半で推移した。午前９時現在は１３５円２５～３５銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
円、１３５円台前半 ロンドン外為
2022年12月14日18時12分
【ロンドン時事】１４日朝のロンドン外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて様子見ムードが強まる中、円相場は１ドル＝１３５円台前半で推移した。午前９時現在は１３５円２５～３５銭と、前日午後４時比１０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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