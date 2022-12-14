政府・与党は来年の通常国会について、１月２３日に召集する日程を軸に検討に入った。複数の関係者が１４日明らかにした。１月２７日とする案もあり、外交日程や政治情勢を踏まえて最終判断する。通常国会は春の統一地方選をにらみ、与野党の対決ムードが強まりそうだ。