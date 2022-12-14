北陸電力は１４日、電力会社が独自に改定できる自由料金について、２０２３年４月から一般家庭や法人向けの低圧料金を１１～１２％、商業施設や工場向けの高圧・特別高圧料金を２３～２４％引き上げると発表した。燃料価格高騰や円安で収益が悪化しているため。オール電化住宅などの一般家庭約６０万件を含む８３万件が対象となる。