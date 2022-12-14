東京、新たに１万８８１２人感染 前週比３９００人増―新型コロナ
2022年12月14日16時53分
東京都は１４日、新たに１万８８１２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約３９００人増加した。新たな死者は２３人。都基準による重症者は前日比１人増の２３人だった。
東京、新たに１万８８１２人感染 前週比３９００人増―新型コロ…
2022年12月14日16時53分
東京都は１４日、新たに１万８８１２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約３９００人増加した。新たな死者は２３人。都基準による重症者は前日比１人増の２３人だった。
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