政府の「反撃能力」容認せず 立民、安保政策で素案
2022年12月14日16時09分
立憲民主党がまとめた安全保障政策の素案が１４日、判明した。政府の掲げる「反撃能力」（敵基地攻撃能力）は容認できないとの考え方を明記。党内手続きを経て、早期の正式決定を目指す。
素案は、反撃能力について、日本への攻撃着手の判断は現実的に難しく、先制攻撃と誤認されるリスクが大きいと指摘。日本から「第１撃は撃たない」と宣言する必要性を盛り込んだ。
政府の「反撃能力」容認せず 立民、安保政策で素案
2022年12月14日16時09分
立憲民主党がまとめた安全保障政策の素案が１４日、判明した。政府の掲げる「反撃能力」（敵基地攻撃能力）は容認できないとの考え方を明記。党内手続きを経て、早期の正式決定を目指す。
素案は、反撃能力について、日本への攻撃着手の判断は現実的に難しく、先制攻撃と誤認されるリスクが大きいと指摘。日本から「第１撃は撃たない」と宣言する必要性を盛り込んだ。
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