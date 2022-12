シアトル--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- Amazon Gamesとゲーム開発会社Crystal Dynamicsは本日、Crystal Dynamicsがマルチプラットフォーム上でプレイ可能な「Tomb Raider」の新作を開発し、Amazon Gamesが全面的にサポートを提供し、更にゲームを世界的にパブリッシュする合意が成立したことを発表しました。

Amazon Games and Crystal Dynamics have reached an agreement under which Crystal Dynamics will develop a new multiplatform Tomb Raider title, with Amazon Games providing full support and publishing the game globally. (Graphic: Business Wire)