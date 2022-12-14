円相場、１３５円５０～５１銭 １４日正午現在
2022年12月14日12時09分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３５円５０～５１銭と、前日（１３７円３９～４０銭）に比べ１円８９銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３５円５０～５１銭 １４日正午現在
2022年12月14日12時09分
１４日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３５円５０～５１銭と、前日（１３７円３９～４０銭）に比べ１円８９銭の円高・ドル安となった。
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