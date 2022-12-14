北朝鮮、拉致問題「既に解決済み」と主張
2022年12月14日11時22分
【ソウル時事】北朝鮮外務省は１３日、日本政府が北朝鮮による拉致問題啓発のために国際シンポジウムを開催したことに反発し、「拉致問題は既に完全無欠に解決された」と改めて主張した。声明は日本研究所のリ・ビョンドク研究員名義で出された。
シンポジウムは東京都内で１０日に開かれた。松野博一官房長官が出席し「全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、全力で取り組む」と表明した。
北朝鮮、拉致問題「既に解決済み」と主張
2022年12月14日11時22分
【ソウル時事】北朝鮮外務省は１３日、日本政府が北朝鮮による拉致問題啓発のために国際シンポジウムを開催したことに反発し、「拉致問題は既に完全無欠に解決された」と改めて主張した。声明は日本研究所のリ・ビョンドク研究員名義で出された。
シンポジウムは東京都内で１０日に開かれた。松野博一官房長官が出席し「全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、全力で取り組む」と表明した。
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