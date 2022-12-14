北朝鮮、拉致問題「既に解決済み」と主張
2022年12月14日11時22分
【ソウル時事】北朝鮮外務省は１３日、日本政府が北朝鮮による拉致問題啓発のために国際シンポジウムを開催したことに反発し、「拉致問題は既に完全無欠に解決された」と改めて主張した。声明は日本研究所のリ・ビョンドク研究員名義で出された。
シンポジウムは東京都内で１０日に開かれた。松野博一官房長官が出席し「全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、全力で取り組む」と表明した。
北朝鮮、拉致問題「既に解決済み」と主張
2022年12月14日11時22分
【ソウル時事】北朝鮮外務省は１３日、日本政府が北朝鮮による拉致問題啓発のために国際シンポジウムを開催したことに反発し、「拉致問題は既に完全無欠に解決された」と改めて主張した。声明は日本研究所のリ・ビョンドク研究員名義で出された。
シンポジウムは東京都内で１０日に開かれた。松野博一官房長官が出席し「全ての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向け、全力で取り組む」と表明した。
関連記事
話題のニュース
国際用語
国際
北朝鮮、拉致問題「既に解決済み」と主張(12/14 11:22)
ＦＴＸ創業者を起訴 顧客資産流用、資金洗浄も―米検察当局(12/14 09:13)
同性婚保護法が成立 大統領「愛と権利重要」―米(12/14 08:43)
ＮＹ円上昇、１３５円台半ば 米物価の伸び鈍化で(12/14 08:26)
岸田首相に「深く失望」 Ｇ７の制裁推進でロシア次官(12/14 08:15)
ペルー前大統領復権を 共同声明で「深い憂慮」―中南米左派４カ国(12/14 07:45)
ＮＹ株続伸、１０３ドル高 利上げ長期化懸念が後退(12/14 07:34)
ミサイル攻撃「あと３、４波」 日本のＧ７主導に期待―ウクライナ高官(12/14 07:09)
英、押し寄せる「ストの波」 Ｘマス期に鉄道や郵便など(12/14 07:07)
クリスマスに空を飛ぶのは… 地球接近の小惑星―欧州宇宙当局(12/14 07:07)
女性抑圧、一層鮮明に 公園立ち入り禁止、就労制限も―アフガン(12/14 07:06)
入境者の行動制限を撤廃 「ウィズコロナ」一段と―香港(12/14 07:06)
米、パトリオット供与検討 ウクライナ防空支援で―報道(12/14 07:05)
ＮＹ市警倉庫で火災 証拠保管、鎮火に数日か(12/14 05:53)
米物価、まだ高過ぎる バイデン大統領「やるべきこと多い」(12/14 05:37)
ＥＵ、国境炭素税で大筋合意 来年１０月から報告義務(12/14 05:29)
核融合で「科学的進展」 エネルギー実用化に一歩―米(12/14 05:07)
米消費者物価、７．１％上昇 ５カ月連続伸び鈍化―１１月(12/13 23:26)
ウクライナに１４５０億円支援 パリで国際会合(12/13 23:21)
欧州議会副議長を解任 カタール巡る汚職疑惑で(12/13 23:12)
創業者逮捕、刑事事件に発展 顧客資産流用か―ＦＴＸ破綻(12/13 22:16)
円、１３７円台半ば ロンドン外為(12/13 21:31)
カタールへＷ杯サッカー特別便増発 準決勝・フランス戦に向け―モロッコ(12/13 21:04)
中国、重要経済会議延期か コロナ感染拡大受け―報道(12/13 20:21)
中印軍衝突、双方に負傷者 互いに「侵入」非難(12/13 20:16)
プーチン氏、２７日に教書演説か ウクライナ侵攻で延期(12/13 19:17)
投稿管理の助言機関解散 ヘイト拡散に懸念―米ツイッター(12/13 19:08)
広州自動車ショーを開催 中国(12/13 19:06)
中国人５人負傷 アフガンのホテル襲撃(12/13 18:49)
年末に中ロ首脳会談 オンライン実施か―有力紙(12/13 18:32)
ウォール・ストリート・ジャーナル
会員限定