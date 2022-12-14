製造業景況感、４期連続悪化 原材料高の長期化響く―非製造業は改善・１２月短観
2022年12月14日12時04分
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2022年12月14日12時04分
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製造業景況感、４期連続悪化 原材料高の長期化響く―非製造業は改善・１２月短観(12/14 12:04)
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１８６円高の２万８１４１円４１銭 １４日午前の平均株価(12/14 11:43)
〔新規公開〕ｊｉｇ．ｊｐ、２２日に東証グロース上場 ソフトウエア開発(12/14 11:04)
円相場、１３５円５６～５８銭 １４日午前９時現在(12/14 09:08)
スカイマーク再上場 経営破綻から８年(12/14 09:07)
７５歳保険料、段階的引き上げ 急激な負担増抑制―厚労省(12/14 07:05)
法人税、５％の上乗せ検討 復興所得税、２０年延長案―防衛財源(12/13 22:58)
武田、米創薬ベンチャー買収 約５５００億円、皮膚病薬(12/13 22:54)
ジョンソン＆ジョンソンなど立ち入り 医療機器メーカーに不公正取引か―公取委(12/13 22:49)
ＣＯ２賦課金、２８年度にも導入 ＧＸ債財源に―経産省(12/13 21:26)
明治ＨＤ、オミクロン株ワクチンの最終治験開始 米創薬ベンチャーが開発(12/13 21:25)
水素・アンモニア普及へ補助金 供給企業を支援―経産省(12/13 21:18)
自衛隊施設整備に建設国債 防衛財源確保へ方針転換―政府(12/13 19:41)
半導体規制で対中包囲網 米、日本にも協力要請―中国は反発(12/13 18:25)
「来年以降、具体的に議論」 ローカル線再編で―ＪＲ東社長(12/13 18:22)
法人増税に「反対」 防衛財源、賃上げや投資に水差す―桜田同友会代表幹事(12/13 18:10)
ソニー半導体工場を視察 米アップルＣＥＯ―熊本(12/13 18:04)
忘年・新年会、７割見送り コロナ警戒、静岡は８５％―商工リサーチ(12/13 18:03)
ネットと実店舗、横断で販促 ＬＩＮＥ・ヤフー・ペイペイ(12/13 17:59)
ＪＲ東がネット銀行口座 ２４年春から、鉄道で初(12/13 17:30)
格安スーパー、４兆円市場に 節約志向の高まりで―帝国データ(12/13 17:29)
コメ兵、シンガポールに進出 中古品売買を展開(12/13 17:14)
ベア含め６％賃上げ表明 物価高に対応―サントリーＨＤ社長(12/13 17:13)
円相場、１３７円３９～４０銭 １４日午後５時現在(12/13 17:08)
東電、脱炭素へ早大と連携 研究・人材育成を促進(12/13 17:07)
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