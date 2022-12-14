首相動静（１２月１４日）
2022年12月14日10時37分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時４４分、公邸発。同４５分、官邸着。同９時１５分から同３８分まで、国家安全保障会議。同４４分から同５４分まで、自民党「こども・若者」輝く未来実現会議の木原稔座長から決議書受け取り。
午前１０時５分、官邸発。
午前１０時２６分、東京・有明のビックサイト着。
首相動静（１２月１４日）
2022年12月14日10時37分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
午前８時４４分、公邸発。同４５分、官邸着。同９時１５分から同３８分まで、国家安全保障会議。同４４分から同５４分まで、自民党「こども・若者」輝く未来実現会議の木原稔座長から決議書受け取り。
午前１０時５分、官邸発。
午前１０時２６分、東京・有明のビックサイト着。
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