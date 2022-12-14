ＮＹ株続伸、１０３ドル高 利上げ長期化懸念が後退
2022年12月14日07時34分
【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク株式相場は続伸した。米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが鈍化したことで、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ長期化への懸念が後退した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１０３．６０ドル高の３万４１０８．６４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１３．０７ポイント高の１万１２５６．８１で引けた。
ＮＹ株続伸、１０３ドル高 利上げ長期化懸念が後退
2022年12月14日07時34分
【ニューヨーク時事】１３日のニューヨーク株式相場は続伸した。米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸びが鈍化したことで、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利上げ長期化への懸念が後退した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１０３．６０ドル高の３万４１０８．６４ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１１３．０７ポイント高の１万１２５６．８１で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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