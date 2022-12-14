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１４日の朝刊（都内最終版）☆２

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１４日の朝刊（都内最終版）☆２

2022年12月14日06時41分

【共通ニュース】
◆薗浦議員を任意聴取　東京地検　秘書との共謀有無確認
◆７５歳医療保険料　引き上げ　４１００円に緩和　２４年度　以降は段階的に増額
◆井上　４団体統一王者　ボクシング　アジア初
◆高市氏「罷免されるなら仕方ない」　首相増税表明に異論なお
◆米消費者物価７．１％上昇　１１月　伸び鈍化５カ月連続
◆全国旅行支援　来月１０日再開　割引縮小、年度内は継続
◆ＮＩＳＡ上限１８００万円に　生涯投資額　官邸意向で積み増し　資産所得倍増プランの目玉
◆小中の発達障害８．８％　３５人学級なら３人推定　文科省　公立校教員を調査
〔日経〕
◆核融合でエネルギー「純増」　米政府発表　脱炭素確立へ一歩(1)
◆ラピダス、米ＩＢＭと提携　次世代半導体　量産へ技術補完(1)
◆免疫疾患薬の候補持つ米新興　武田、５５００億円で買収(2)
◆コロナワクチン有料化を議論　厚労省、リスク見極め判断　公費負担の継続論も(5)
◆米中、深まる半導体対立　輸出規制巡り　中国がＷＴＯに提訴　米、同盟国に追随要請(5)
◆雇用保険料０．２％上げ　厚労省(5)
（続）

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