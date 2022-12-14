【共通ニュース】

◆薗浦議員を任意聴取 東京地検 秘書との共謀有無確認

◆７５歳医療保険料 引き上げ ４１００円に緩和 ２４年度 以降は段階的に増額

◆井上 ４団体統一王者 ボクシング アジア初

◆高市氏「罷免されるなら仕方ない」 首相増税表明に異論なお

◆米消費者物価７．１％上昇 １１月 伸び鈍化５カ月連続

◆全国旅行支援 来月１０日再開 割引縮小、年度内は継続

◆ＮＩＳＡ上限１８００万円に 生涯投資額 官邸意向で積み増し 資産所得倍増プランの目玉

◆小中の発達障害８．８％ ３５人学級なら３人推定 文科省 公立校教員を調査

〔日経〕

◆核融合でエネルギー「純増」 米政府発表 脱炭素確立へ一歩(1)

◆ラピダス、米ＩＢＭと提携 次世代半導体 量産へ技術補完(1)

◆免疫疾患薬の候補持つ米新興 武田、５５００億円で買収(2)

◆コロナワクチン有料化を議論 厚労省、リスク見極め判断 公費負担の継続論も(5)

◆米中、深まる半導体対立 輸出規制巡り 中国がＷＴＯに提訴 米、同盟国に追随要請(5)

◆雇用保険料０．２％上げ 厚労省(5)

（続）